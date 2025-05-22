Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса

Глава государства, обращаясь к новым руководителям местной вертикали, отметил непростые условия для аграриев в 2025 году, которые были обусловлены нехарактерной для мая погодой и заморозками. Александр Лукашенко добавил, что названные погодные условия «сделали свое грязное дело», нанеся некоторый ущерб посевам. Вместе с тем он заверил, что ситуация на данный момент не критичная.