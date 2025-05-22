Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая, в четверг, принимая кадровые, посоветовал белорусам высаживать картошку из-за колоссального спроса, пишет БелТА.
Глава государства, обращаясь к новым руководителям местной вертикали, отметил непростые условия для аграриев в 2025 году, которые были обусловлены нехарактерной для мая погодой и заморозками. Александр Лукашенко добавил, что названные погодные условия «сделали свое грязное дело», нанеся некоторый ущерб посевам. Вместе с тем он заверил, что ситуация на данный момент не критичная.
— Катастрофы нет, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание на отличительную особенность 2025 года, которая состоит в задействовании больших площадей под картофель. Президент обратил внимание, что указанную культуру высадили даже те, кто до этого ее не возделывал.
— Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным, — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, на главном белорусском рынке, которым является Россия, большая гибель по картошке, так как у них также были серьезные заморозки.
Ранее Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.
Вместе с тем премьер Беларуси Александр Турчин высказался о весенних заморозках.
Тем временем МАРТ сообщил, что сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня.
Кстати, минчане могут пожаловаться 22 мая на качество картофеля в магазинах.