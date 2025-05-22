В Самаре определят «Королеву спорта» в июне, надо будет бежать от 1,5 до 21 км

Стартовала запись на фестиваль бега «Королева спорта» в Самаре, который пройдёт 12 июня возле бассейна ЦСК ВВС на второй линии набережной Волги.
Участники смогут выбрать одну из нескольких дистанций:
Забег «Самарская миля»: длина трассы — 1586 метров, допускаются дети старше семи лет, медали победителям не предусмотрены.
Дети возрастом от одного до четырёх лет пробегут дистанцию длиной 300 метров вместе с родителями.
Для детей пяти-десяти лет предусмотрен отдельный забег на 600 метров.
Семейная эстафета: участвуют команды из троих человек — мама, папа и ребёнок от одного до десяти лет.
Командный корпоративный забег: команда состоит из пяти спортсменов от 11 лет, общая протяжённость маршрута — 15 км.
Личный зачёт на дистанции 3 километра доступен участникам от 11 лет.
Пятикилометровый марафон для подростков и взрослых от 11 лет, а также тематический костюмированный забег на аналогичную дистанцию.
Десятикилометровая трасса доступна подросткам с 14 лет.
Двадцатиодноколиметровый забег возможен для ребят старше 16 лет.
Спортивная ходьба на расстояние три и десять километров.
Получить стартовый пакет можно заранее: 10 июня с 15:00 до 21:00 и 11 июня с 11:00 до 20:00 на территории второго участка набережной рядом с бассейном ЦСК ВВС.
Непосредственно перед началом соревнований стартовый комплект получат только приезжие участники, причем за полчаса до своего старта получение пакета станет невозможным.
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