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Путин вручает государственные награды в Кремле

Путин в Кремле вручает высшие государственные награды России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручает высшие государственные награды РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля.

Участие в ней примут более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отметили ранее в пресс-службе Кремля.

Среди награждаемых также музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.