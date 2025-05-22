Путин вручает государственные награды в Кремле

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручает высшие государственные награды РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля.
Участие в ней примут более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отметили ранее в пресс-службе Кремля.
Среди награждаемых также музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.