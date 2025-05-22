«До 12 кило за неделю»: как похудеть к лету

У многих мысли о жарком сезоне сопровождаются желанием быстро сбросить «зимние» килограммы. Это может вызвать стресс, поскольку времени до лета не так уж и много. Как приобрести красивую фигуру и сохранить здоровье, рассказала «Вечерней Москве» психолог, нутрициолог Катерина Кузина.
Топ-7 советов для похудения:
Собирайте сбалансированные приемы пищи. В вашей тарелке всегда должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка — они дают долгое насыщение. Отдавайте предпочтение продуктам с высокой пищевой ценностью. Готовьте по рецептам с недолгой термической обработкой. Меньше потребляйте быстрые углеводы, трансжиры, сахар. Снизьте калорийность рациона — соблюдение рекомендаций из первого пункта уже поможет сделать это без жестких ограничений. Вы должны потреблять меньше, чем расходуете, чтобы похудение пошло быстрее. Для здорового процесса достаточно сократить калорийность на 500−700 единиц. Помните о водном балансе. Жидкость ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварения и хорошо отражается на состоянии кожи. Пейте не менее полутора литров чистой воды в день, без учета других напитков. Подключайте физическую активность. Любые спортивные упражнения сжигают калории, что особенно нужно для стройной фигуры. Желательно ежедневно выделять время для умеренных тренировок. Не забывайте про кардио и растяжку — они особенно эффективны для похудения. Меньше нервничайте — это универсальная рекомендация от всех проблем со здоровьем. Соблюдать ее непросто, но нужно постараться. Повышенный уровень стресса может отразиться на гормональной системе, что иногда приводит и к набору веса в том числе. Нередко от волнения человек ест больше вредной пищи. Разные антистресс-методики помогут успокоиться и отвлечься. Следите за качеством сна. Нехватка времени для восстановления организма также негативно отражается на здоровье и фигуре. Бессонница или тревожный сон могут привести к увеличению аппетита, так как организм будет искать энергию из других источников, в данном случае — из еды.
Как сохранить здоровье и результат.
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Правильное похудение не основывается на цифре на весах или размере одежды. В первую очередь нужно помнить о здоровье. Не стоит нацеливаться на быстрый результат за короткий срок. Это приведет только к негативным последствиям, подчеркнула нутрициолог.
— Безопасным считается сброс до одного килограмма за неделю. Выходит, что за два-три месяца реально сбросить от четырех до 12 килограммов. Не забывайте, что у каждого человека индивидуальная скорость метаболизма и разные условия активности и образа жизни, поэтому и получается такой разброс, — подчеркнула Кузина. — В процессе грамотного похудения научитесь планировать питание наперед — день, неделя, как вам удобнее. Не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак и обед. Желательно есть по физическому голоду и до ощущения легкой сытости.
Для снижения стресса от начала диеты рекомендуется уменьшить напитки с сильным тонизирующим эффектом — кофе, крепкий чай, энергетики. Алкоголь лучше исключить полностью, так как он задерживает жидкость, имеет высокую калорийность и не несет никакой пользы, предупредила эксперт.
— Важно себя дисциплинировать и настроить на здоровое похудение. Не изнуряйте тело голоданием, интенсивными упражнениями. Такой подход даст долгосрочный результат, и вы будете стройными в любое время года, — заключила нутрициолог.
Еще один способ похудения — яичная диета. Этот подход набирает все большую популярность благодаря своей эффективности и доступности. Как работает диета, какие у нее преимущества и недостатки — в материале «ВМ».