«До 12 кило за неделю»: как похудеть к лету

Собирайте сбалансированные приемы пищи. В вашей тарелке всегда должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка — они дают долгое насыщение. Отдавайте предпочтение продуктам с высокой пищевой ценностью. Готовьте по рецептам с недолгой термической обработкой. Меньше потребляйте быстрые углеводы, трансжиры, сахар. Снизьте калорийность рациона — соблюдение рекомендаций из первого пункта уже поможет сделать это без жестких ограничений. Вы должны потреблять меньше, чем расходуете, чтобы похудение пошло быстрее. Для здорового процесса достаточно сократить калорийность на 500−700 единиц. Помните о водном балансе. Жидкость ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварения и хорошо отражается на состоянии кожи. Пейте не менее полутора литров чистой воды в день, без учета других напитков. Подключайте физическую активность. Любые спортивные упражнения сжигают калории, что особенно нужно для стройной фигуры. Желательно ежедневно выделять время для умеренных тренировок. Не забывайте про кардио и растяжку — они особенно эффективны для похудения. Меньше нервничайте — это универсальная рекомендация от всех проблем со здоровьем. Соблюдать ее непросто, но нужно постараться. Повышенный уровень стресса может отразиться на гормональной системе, что иногда приводит и к набору веса в том числе. Нередко от волнения человек ест больше вредной пищи. Разные антистресс-методики помогут успокоиться и отвлечься. Следите за качеством сна. Нехватка времени для восстановления организма также негативно отражается на здоровье и фигуре. Бессонница или тревожный сон могут привести к увеличению аппетита, так как организм будет искать энергию из других источников, в данном случае — из еды.