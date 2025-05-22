Военкор указал на противоречия в истории вернувшегося из Афганистана военного

Также военкор обратил внимание на интервью экс-военного журналисту Times Джерому Старки. В нем Красноперов рассказал, что если бы не сбежал из армии, то его бы посадили в тюрьму. В связи с этим он нашел в горах группу боевиков, которые гостеприимно его приняли. Впоследствии мужчина принимал участие в боевых действиях против своих сослуживцев, рассказал вернувшийся экс-военнослужащий.