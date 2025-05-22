В метро Петербурга запустили в продажу коллекционные жетоны к 100-летию «Зенита»

В Комтрансе напомнили, что традиция выпускать особые жетоны к памятным для города событиям появилась в петербургском метро 20 лет назад. Тогда к 50-летию подземки Северной столицы были выпущены первые такие юбилейные «монетки». Столетие «Зенита» стало по счету 81-м событием, к которому в городском метро приурочили выпуск коллекционных жетонов.