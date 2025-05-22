Путин наградил Симоньян орденом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля.
Президент России в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий..