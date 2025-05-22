Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела

В феврале текущего года в Минобороны РФ рассказывали, что медик в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Женщина была ранена и доставлена в полевой госпиталь.