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Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин

Путин: талант, знания и интеллект Лаврова принесли ему уважение во всем мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире благодаря своему таланту, знаниям и интеллекту, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы, многолетняя колоссальная по объему и сложности напряженная работа на благо отечества. Сергей Викторович удостоен одной из высших наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал президент на церемонии.