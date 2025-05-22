Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы, многолетняя колоссальная по объему и сложности напряженная работа на благо отечества. Сергей Викторович удостоен одной из высших наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал президент на церемонии.