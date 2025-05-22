«Плюс 30»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца мая

В конце мая в столичном регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3−5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— Уже в середине следующей недели воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Но при этом не обойдется без кратковременного дождя. Скорее всего, он пройдет во вторник, 27 мая. Вслед за ним температура воздуха упадет до 20−25 градусов, — сообщил специалист.
А вот будет ли в Москве очень жарко этим летом, говорить пока преждевременно, считает специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако уже сейчас можно предположить, что будет тепло, отметила синоптик. Также она назвала этот май в Москве самым холодным в текущем столетии.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что последние 30 лет климатическое лето в регионе наступало 26 мая. Согласно его прогнозам, в этом году календарное лето может начаться с температуры до плюс 30 градусов.