«Плюс 30»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца мая

А вот будет ли в Москве очень жарко этим летом, говорить пока преждевременно, считает специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако уже сейчас можно предположить, что будет тепло, отметила синоптик. Также она назвала этот май в Москве самым холодным в текущем столетии.