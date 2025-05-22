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Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов

Лукашенко ждет от нового вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич «нормальных» кинофильмов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от нового вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко, назначая Петкевич на должность заместителя премьер-министра, которая будет курировать социальное направление, заметил, ей удалось недолго поработать в Администрации президента (Петкевич занимала должность первого заместителя главы Администрации президента).

— Ведь она у нас не новый человек, работу эту знает. И хорошо. Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, — отметил президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что социальный блок, наверное, самый сложный.

— С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных — не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих, — обратил внимание Александр Лукашенко.

По словам президента, не только культура и кино, но также спорт, здравоохранение, образование очень важны.

В свою очередь, Наталья Петкевич заметила, что определенные ожидания и претензии есть и к сфере культуры. Ее слова опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

— Тем более белорусы видят, как развивается эта отрасль в других странах, и им есть с чем сравнить, — сказала заместитель премьер-министра.

Тем временем министр культуры Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.

Ранее Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси: «Переход в 11 класс — по результатам сборов».

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты.