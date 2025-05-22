Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от нового вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко, назначая Петкевич на должность заместителя премьер-министра, которая будет курировать социальное направление, заметил, ей удалось недолго поработать в Администрации президента (Петкевич занимала должность первого заместителя главы Администрации президента).
— Ведь она у нас не новый человек, работу эту знает. И хорошо. Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, — отметил президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что социальный блок, наверное, самый сложный.
— С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных — не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих, — обратил внимание Александр Лукашенко.
По словам президента, не только культура и кино, но также спорт, здравоохранение, образование очень важны.
В свою очередь, Наталья Петкевич заметила, что определенные ожидания и претензии есть и к сфере культуры. Ее слова опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси.
— Тем более белорусы видят, как развивается эта отрасль в других странах, и им есть с чем сравнить, — сказала заместитель премьер-министра.
Тем временем министр культуры Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.
Ранее Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси: «Переход в 11 класс — по результатам сборов».
Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты.