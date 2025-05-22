На границе Казахстана и России ожидаются заторы

Согласно официальной информации Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области:
С 19 по 29 мая 2025 года на пункте пропуска «Маштаково» (направление выезда из РФ в Казахстан) ведутся ремонтные работы инспекционно-досмотрового комплекса.
С 19 мая по 30 ноября 2025 года запланированы длительные работы по ремонту дорожного полотна на пункте пропуска «Теплое».
В связи с этим прогнозируется увеличение времени ожидания при пересечении границы. Участникам ВЭД и перевозчикам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы.