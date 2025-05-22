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Средний размер ипотеки в Ростовской области приблизился к 5 млн рублей

В Ростовской области на 0,9% увеличился средний размер выданной ипотеки.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Ростовской области по итогам марта и апреля 2025 года приблизился к 5 млн рублей. Результаты исследования публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте показатель составлял 4,26 млн рублей, а в апреле — 4,30 млн рублей, и это было на 0,9% больше, чем месяцем ранее. Ростовская область стала 11-й из 30-ти территорий России по объемам выдачи ипотечных кредитов.

К слову, региональный показатель на Дону в указанный период оказался ниже среднероссийского. Лидерами по размерам кредитов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Саха и Приморский край.

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