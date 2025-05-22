Летом до Балхаша в Казахстане запускают дополнительные поезда

В ведомстве добавили, что их будет десять, они будут отправляться из из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).
- № 54/53 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
- № 254/253 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
- № 122/121 «Нурлы жол — Семей» (по четным дням).
- № 643/644 «Мойынты — Балхаш» (через день);
- № 605/606 «Караганды — Балхаш» (ежедневно);
- № 6880/6879 «Балхаш — Саяк» (6 раз в неделю);
- № 6877/6878 «Балхаш — Мойынты» (6 раз в неделю);
- № 6894/6893 «Балхаш — Саяк» (2 раза в неделю);
- № 6817/6818 «Балхаш 1 — Балхаш 2» (ежедневно).
А еще с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд № 219/220 «Караганда-Балхаш» из из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов.
Если вы планируете добираться на авто
Доехать к озеру Балхаш, отметили в ведомстве, можно по четырехполосной трассе «Центр — Юг». Из Астаны маршрут включает участок «Астана — Караганда» протяжённостью 217 км и далее продолжается по участку «Караганда — Балхаш» длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5−6 часов.
Проезд также возможен по дороге «Мерке — Бурылбайтал» длиной 262 км или через село Лепсы: участок до Балхаша длиной 27 км расширили до 7 метров (раньше было 6).