Омское фермерское хозяйство оштрафовано за использование запрещенного препарата

Управление Россельхознадзора по Омской области привлекло к ответственности крестьянско-фермерское хозяйство «Великорусское» за нарушение санитарных норм в сельском хозяйстве. Фермеры использовали запрещённый препарат «Спрут Экстра, ВР», содержащий глифосат, для десикации гороха.
Нарушение было выявлено в ходе проверки 22 мая 2025 года. Согласно действующему законодательству, применение глифосата в России запрещено с января 2023 года из-за его потенциальной опасности для здоровья людей и негативного воздействия на окружающую среду.
Россельхознадзор вынес официальное предостережение фермерскому хозяйству. Ведомство также напомнило, что подобные нарушения могут привести не только к штрафам, но и к более серьезным последствиям для аграриев, если такие действия повторятся.
Россельхознадзор продолжает проводить проверки в отношении других хозяйств, чтобы предотвратить подобные случаи.