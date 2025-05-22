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Омское фермерское хозяйство оштрафовано за использование запрещенного препарата

Вещество применялось для десикации гороха.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области привлекло к ответственности крестьянско-фермерское хозяйство «Великорусское» за нарушение санитарных норм в сельском хозяйстве. Фермеры использовали запрещённый препарат «Спрут Экстра, ВР», содержащий глифосат, для десикации гороха.

Нарушение было выявлено в ходе проверки 22 мая 2025 года. Согласно действующему законодательству, применение глифосата в России запрещено с января 2023 года из-за его потенциальной опасности для здоровья людей и негативного воздействия на окружающую среду.

Россельхознадзор вынес официальное предостережение фермерскому хозяйству. Ведомство также напомнило, что подобные нарушения могут привести не только к штрафам, но и к более серьезным последствиям для аграриев, если такие действия повторятся.

Россельхознадзор продолжает проводить проверки в отношении других хозяйств, чтобы предотвратить подобные случаи.