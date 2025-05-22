В Самарской области можно оформить «Карту жителя» в одном из крупнейших банков

Жители Самарской области получили уникальную возможность стать обладателями универсальной карты «Карты жителя», которую теперь можно заказать в одном из ведущих банковских учреждений нашей страны. Информация об этом поступила непосредственно из администрации региона.
Оформить карту удобно двумя способами: либо посетив ближайшее отделение банка, либо воспользовавшись мобильным приложением банка и заказав услугу удаленно.
Первый заместитель мэра Самары Юлия Ашуркова пояснила значение нововведения: «Карта жителя Самарской области» представляет собой удобное решение, позволяющее гражданам оперативно пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов и доступом к ключевым ресурсам нашего региона".
Благодаря этому инструменту граждане получают удобный доступ к услугам жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, мобильных операторов, а администрация получает инструменты анализа и контроля за этими процессами".
Это платежное средство доступно любому совершеннолетнему жителю региона, достигшему возраста 14 лет. Таким образом, карта становится удобным инструментом взаимодействия между жителями и властью, позволяя значительно упростить использование государственных услуг и повысив комфортность повседневной жизни.
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