Девушка-блогер из Перми устроила фотосессию в нижнем белье на фоне ограды церкви.
Фотографии молодой пермячки были опубликованы в социальных сетях днём 22 мая. На кадрах девушка стоит на фоне ограды с православным крестом, одетая в штаны, солнцезащитные очки и бюстгальтер. Снимки были выложены сразу в нескольких телеграм-каналах, которые сообщали, что происшествие вызвало возмущение у православных активистов.
Уточняется, что некоторые пермяки усмотрели в фотосессии признаки оскорбления чувств верующих. Как выяснил сайт perm.aif.ru снимки были опубликованы в телеграм-канале девушки и на её странице в соцсети. Сама пермячка отметила, что не хотела оскорблять чувства, а пыталась «передать искусство и красоту эстетики женского тела и креста».
В своём канале девушка возмутилась тому, что другие источники начали распространять фотографии без её согласия, и заявила, что в отношении неё уже началась травля.
«Я переживаю за свою безопасность и не позволю порочить свою честь. А если меня изобьют? Отвечать будут админы, которые публиковали этот пост. Уже травля началась», — поделилась девушка.
В комментариях к публикациям комментаторы действительно начали негативно высказываться о девушке, используя оскорбления и нецензурную лексику.