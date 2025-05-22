Блогер из Перми устроила фотосессию в нижнем белье на фоне ограды церкви

Уточняется, что некоторые пермяки усмотрели в фотосессии признаки оскорбления чувств верующих. Как выяснил сайт perm.aif.ru снимки были опубликованы в телеграм-канале девушки и на её странице в соцсети. Сама пермячка отметила, что не хотела оскорблять чувства, а пыталась «передать искусство и красоту эстетики женского тела и креста».