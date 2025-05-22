Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдет 13−15 июня в Тульской области

Для маленьких гостей будет организована специальная зона с мастер-классами, играми, анимацией и творческими занятиями. Дети смогут участвовать в квестах, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать или просто веселиться в безопасной и дружелюбной атмосфере. В шумной развлекательной зоне студии анимационного кино «Мельница» проведут мастер-классы, сделают моментальное фото, нанесут аквагрим, а еще дадут поиграть в футбол и поучаствовать в конкурсах. В «Игорнице» всех ждут на логические и развивающие игры. Проект «Медиаторика» — музыкальный аудиоспектакль в жанре фэнтези с забавными рок-героями — привезет на фестиваль свою игротеку с настолками и мастер-классами. Родители смогут оставить малышей в детском саду или вместе с ними веселиться на батутах и каруселях.