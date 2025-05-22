Омский мэр посетил церемонию прощания с ветераном Мелехиным

В возрасте 17 лет Дмитрий Мелехин вступил в ряды Красной армии, начав свою военную службу. Он служил на Первом Белорусском фронте, где участвовал в освобождении Варшавы, столицы Польши, а также в штурме Берлина. Его героизм и отвага в боях были признаны государством и отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и другими наградами.