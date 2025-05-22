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Омский мэр посетил церемонию прощания с ветераном Мелехиным

Сергей Шелест часто навещал фронтовика.

В Омске сегодня, 22 мая, проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина, скончавшегося на 99-м году жизни. Его похоронили на Старо-Северном кладбище, об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Сергей Шелест лично присутствовал на церемонии прощания. Глава города часто навещал фронтовика и лично сообщил ему при жизни известие о присвоении звания «Почетный гражданин Омска» в апреле. Он также передал соболезнования от руководства области.

Сергей Шелест заверил, что память о ветеране останется светлой и доброй.

В возрасте 17 лет Дмитрий Мелехин вступил в ряды Красной армии, начав свою военную службу. Он служил на Первом Белорусском фронте, где участвовал в освобождении Варшавы, столицы Польши, а также в штурме Берлина. Его героизм и отвага в боях были признаны государством и отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и другими наградами.

Ранее мы писали, что в Омске осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны.