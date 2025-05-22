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В магазинах появилась первая молдавская черешня: Полугнилая — 300 леев за кило, и это еще скидку сделали

Садоводы Молдовы фиксируют катастрофически низкий урожай черешни [видео]

Источник: Комсомольская правда

В магазинах появилась первая черешня — полугнилая — за 300 леев. И это со скидкой.

Садоводы Молдовы фиксируют катастрофически низкий урожай черешни.

В конце прошлой недели в южных и центральных районах Молдовы стартовал сбор ранних сортов черешни. Однако первые итоги вызывают серьёзную обеспокоенность у фермеров: урожай крайне низкий, а качество плодов — неудовлетворительное.

Черешня мелкая, слабо окрашенная, часть плодов поражена.

По предварительным оценкам, весенние заморозки нанесли ущерб до 50−80% будущего урожая.