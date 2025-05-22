В сторону СВО. Как изменился Петербургский книжный салон за последние пять лет

Книжный салон в Петербурге никогда не был низовой инициативой — с самого своего начала проходил при поддержке городских властей.
Пять лет назад сменились исполнители заказа и подход к организации — салон стал своего рода зеркалом московского фестиваля «Красная Площадь». Теперь в конце мая, как и в Москве в Пушкинский день, книжные шатры толпятся вокруг Александровской колонны. В 2021 году, когда салон впервые проводили на Дворцовой, детские книги продавались прямо в Восточном крыле Главного штаба.
Программа мероприятий салона всегда строго соответствовала двум вещам: настроениям в правительстве города и официальному культурному курсу текущего года. Организаторы предоставляют издательствам-участникам самые маленькие стенды со стандартным оборудованием бесплатно, то есть за счет города. Такая традиция есть и на «Красной Площади». Разумеется, это касается только тех, кто идейно и качественно близок к официальной программе и сможет органично вписать свой ассортимент и встречи с авторами в общий тон фестиваля. Претенденты, не соответствующие внутренним стандартам, чаще всего получают от представителей салона письма, что мест нет. Даже платных.
В 2021-м, после частичного снятия карантина и торжественного переноса салона в самый центр города, все были настроены очень оптимистично: в речах официальных лиц звучали, во-первых, напоминания, что Эрмитаж был основан как музей книги и по праву гордится своим богатейшим библиофондом, а во-вторых, заверения, что Петербург покажет себя как столица чтения и утрет нос Москве с другом-конкурентом — фестивалем «Красная Площадь».
Приглашенной страной был Вьетнам. Лейтмотивом — юбилеи Александра Невского и Ф. М. Достоевского. Хедлайнерами — Быков*, Долин**, Водолазкин, Сенчин, Глуховский***, Юзефович-старший и Александр Пелевин, который как раз в завершающий день салона получил первый приз премии «Национальный бестселлер». Она, в отличие от «Ясной Поляны» и «Большой Книги», вручалась в Санкт-Петербурге. В 2021 году — в последний раз. Премия не входила в экосистему мероприятий салона, но всё было устроено так, чтобы и читатели, и авторы ничего не пропустили и всюду успели.
В 2022 году все «сомнительные» имена (те, что сейчас помечены «иноагентскими» сносками) исчезли из программы мероприятий салона, хотя далеко не всех успели признать иноагентами официально. Сократилась и зарубежная программа. Официальной темой салона-2022 был лозунг «Книги — мягкая сила в эпоху культуры отмены», но обстановка была достаточно жесткой: так, презентацию книги Майи Кучерской сорвал экзальтированный посетитель, громко выяснявший политические предпочтения писательницы.
К издательствам-резидентам тоже присмотрелись: так, Popcorn books и Individuum исчезли из списка участников салона задолго до официальных обвинений в их адрес. Издателей философских эссе и нобелиатки Анни Эрно No Kidding Press (их книги входили в 48 изъятых из «Подписных») тоже не было на салоне уже в 2022-м.
В 2023 году все издательства-участники должны были заранее предоставить список всех книг, которыми они собирались торговать. Некоторые наименования не проходили модерацию. Эта практика сохранилась и в следующие два сезона: в личном кабинете подтвержденного участника появляется форма, в которую он должен загрузить всё, что собирается выставлять на стенде. Не прошедшие модерацию книги к продаже строго не допускаются, а нарушение этого правила ведет к потере стенда.
Состав мероприятий салона-2023 был полностью посвящен Году малых народов России. Понятие «малые народы» трактовалось максимально широко, потому что программа включала мастер-класс по татарскому языку, знакомство с бурятской культурой и другие мероприятия, посвященные скорее культуре регионов России в целом, чем прицельно малым народам и культурам.
Но и в 2022-м, и в 2023-м на салоне были иностранные делегации: вьетнамская, белорусская, китайская, гости из Ирана. Впрочем, на программе в целом это никак не отражалось: среди мероприятий салона современной зарубежной литературе посвящено каждый год примерно каждое двадцатое, то есть не больше десяти процентов в целом. Это соотношение за последние пять лет почти неизменно. Цель салона — дать слово местным, петербургским писателям и институциям.
Неизменны с 2021 по 2025 год и фавориты салона по количеству встреч с авторами — московская «Редакция Елены Шубиной», в которой издаются Прилепин и Водолазкин, петербургский писатель и издатель Павел Крусанов, работавший сначала с издательством «Лимбус-пресс», потом с «Литературной матрицей», и детское издательство «Речь», специализирующееся на репринтах советской классики. Перестали участвовать Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин, остаются Дарья Донцова, Роман Сенчин и Захар Прилепин.
Презентаций современной зарубежной прозы во взрослой программе салона в этом году три: книга вьетнамского гостя о героических разведчиках, общая презентация новых серий издательства «Азбука. Иностранка» и круглый стол с переводчиками-китаистами, посвященный юбилею китайского нобелиата Мо Яня. Некоторым издательствам, в портфеле которых ощутима доля современных переводных книг, сообщили, что мест на салоне для них нет.
Места закончились потому, что этот год объявлен Годом защитника Отечества и восьмидесятилетия Победы — таким образом, Великой Отечественной и СВО посвящено абсолютное большинство мероприятий на всех десяти площадках салона. Есть, например, презентация книги Даниила Туленкова «Жена штурмовика», есть литературная встреча с участниками СВО и писателями новых территорий, круглый стол «Новая реальность. Отражение СВО в современной культуре», презентация «Воинам СВО посвящается: “Чтобы знали и помнили”», презентация книги «Никто не выVOZит эту жизнь» Германа Садулаева, презентация книги Сергея Карнаухова «Мы пришли за миром. Сильнее смерти. Документальная повесть. Первый сезон (февраль — март 2022 года)» и даже мастер-класс «Правила поведения в зоне военного конфликта».
Презентуется дневник военкора «Комсомольской правды» Семена Клебанова за два первых, самых тяжелых года Великой Отечественной, обсуждаются проблемы патриотического воспитания детей, представляется книга топонимов Петербурга, связанных с Великой Отечественной и участниками обороны Ленинграда, представляют даже историческую настольную игру «Тайна военного Ленинграда». В детском шатре говорят о войне не меньше, чем во взрослых.
В целом можно констатировать, что салон остается верен себе — показывает, какие книги и книжники нужны Санкт-Петербургу сегодня.
* Дмитрий Быков признан Минюстом РФ иноагентом.
**Антон Долин признан Минюстом РФ иноагентом.
***Дмитрий Глуховский признан Минюстом РФ иноагентом.