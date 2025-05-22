В сторону СВО. Как изменился Петербургский книжный салон за последние пять лет

Приглашенной страной был Вьетнам. Лейтмотивом — юбилеи Александра Невского и Ф. М. Достоевского. Хедлайнерами — Быков*, Долин**, Водолазкин, Сенчин, Глуховский***, Юзефович-старший и Александр Пелевин, который как раз в завершающий день салона получил первый приз премии «Национальный бестселлер». Она, в отличие от «Ясной Поляны» и «Большой Книги», вручалась в Санкт-Петербурге. В 2021 году — в последний раз. Премия не входила в экосистему мероприятий салона, но всё было устроено так, чтобы и читатели, и авторы ничего не пропустили и всюду успели.