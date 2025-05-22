Эксперты советуют белорусам узнать о требованиях к вакцинации, выезжая за рубеж

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в сезон отпусков дал советы путешественникам.
Эксперты предлагают заранее обратитесь к врачу в своей поликлинике, чтобы, например, уточнить необходимость проведения профилактических прививок.
«Уточните в туристической фирме или посольстве актуальные требования, предъявляемые конкретной страной к вакцинации путешественников», — говорится в сообщении.
Конечно же, во время поездки следует соблюдайте правила личной гигиены. Как можно чаще мыть руки, использовать антисептик для рук, гигиенические салфетки. Кроме того, следует употребляйте для питья только бутилированную воду промышленного производства либо кипяченую.
Внимательно надо отнестись к употреблению продуктов. Лучше не пробовать и не приобретать еду с рук на рынках и у случайных торговцев. Во время купании в открытых водоемах и бассейнах следует избегать попадания воды в полость рта и носа. А на пляже использовать подстилку или шезлонг. Не ходить босиком…
Специалисты напоминают, что при ухудшении самочувствия, повышении температуры тела в течение 21 дня после возвращения из заграничной поездки надо обратиться за медицинской помощью и сообщить медицинскому работнику о факте пребывания за рубежом.
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