Эксперты советуют белорусам узнать о требованиях к вакцинации, выезжая за рубеж

Внимательно надо отнестись к употреблению продуктов. Лучше не пробовать и не приобретать еду с рук на рынках и у случайных торговцев. Во время купании в открытых водоемах и бассейнах следует избегать попадания воды в полость рта и носа. А на пляже использовать подстилку или шезлонг. Не ходить босиком…