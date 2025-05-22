Очищенный от мазута песок в Крыму будут использовать для рекультивации карьеров

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова рассказала о первых результатах утилизации нефтесодержащих отходов, собранных после крушения танкеров в Керченском проливе.
Загрязненный мазутом песок очищают с помощью бактерий. Затем его смешивают с льняной шелухой, чтобы ускорить биологическую утилизацию. Полученный рекультивационный субстрат планируют использовать для восстановления заброшенных карьеров.
Объем отходов для утилизации составляет 875,29 тонны. Уже выполнено около 20% запланированных работ. Шевцова отметила, что работы идут в строгом соответствии с графиком.