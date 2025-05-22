Четыре автобуса и одна маршрутка изменят схему движения в Новосибирске

В связи с этим временно меняется схема организации дорожного движения и схема движения пассажирского транспорта, рассказали в администрации Новосибирска.
В направлении от Титова до Танкистов на улице Бийской на это время будет сорганизовано одностороннее движение.
На период выполнения ремонтно-профилактических работ автобусы № 39, 55, 57, 94 и маршрутное такси № 18, при движении от улицы Колхидской до улицы Титова будут ходить следующим образом: по ул. Танкистов, правый поворот на ул. Танкистов в районе здания ул. Танкистов, 23/2, далее — по действующим схемам.
Движение в обратном направлении будет производиться по старой схеме.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области действие ограничений на проезд крупногабаритного транспорта по дороге от станции Мочище до села Витаминка продлено до 20 июня. Предыдущие ограничения на данном участке были отменены 17 мая, но вскоре состояние дороги вновь ухудшилось.
С 23 мая на мосту через Иню в Новосибирске запустят реверсивное движение.
Мэр Новосибирска проверил ход ремонта трамвайных путей на улице Связистов. Пути ремонтируются в два этапа, работы рассчитаны на два года.