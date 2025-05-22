Четыре автобуса и одна маршрутка изменят схему движения в Новосибирске

На период выполнения ремонтно-профилактических работ автобусы № 39, 55, 57, 94 и маршрутное такси № 18, при движении от улицы Колхидской до улицы Титова будут ходить следующим образом: по ул. Танкистов, правый поворот на ул. Танкистов в районе здания ул. Танкистов, 23/2, далее — по действующим схемам.