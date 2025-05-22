Выпускник тольяттинской «Ладьи» Овчарик претендует на звание лучшего вратаря МХЛ

«Овчарик провел пять встреч, в которых отражал более 40 бросков. Его успехи не остались без внимания главной команды. В сезоне 2023−2024 дебютировал в “Ладе”, но провел на льду меньше 3 минут. 20 марта Данила сыграл первый полноценный матч в КХЛ против “Амура”. Были и овертайм, и серия буллитов».