Выпускник тольяттинской «Ладьи» Овчарик претендует на звание лучшего вратаря МХЛ

20-летний голкипер местной хоккейной школы поборется с Петром Андрияновым и Ярославом Кузьменко из столичных молодежных клубов «Красная Армия» и «Спартак».
Данила Овчарик выступал за «Ладью» с сезона 2021−2022. За это время сыграл в 115 матчах, отбил около 3,1 тыс. бросков, пропустил 259 шайб. Процент отраженных составляет 92,5%, коэффициент надежности (КН) — 2,39. Плюс два ассиста.
Представители МХЛ уточнили:
«Овчарик провел пять встреч, в которых отражал более 40 бросков. Его успехи не остались без внимания главной команды. В сезоне 2023−2024 дебютировал в “Ладе”, но провел на льду меньше 3 минут. 20 марта Данила сыграл первый полноценный матч в КХЛ против “Амура”. Были и овертайм, и серия буллитов».
В последнем сезоне Молодежной хоккейной лиги стал первым по проценту отбитых шайб, третьим по КН и вторым по «сухарям». При этом в пяти играх справился с 40 ударами.
А на звание лучшего вратаря КХЛ номинирован Владислав Подъяпольский — бывший голкипер «автозаводцев», который перешел в московское «Динамо» в декабре 2024-го.
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