Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают россиянам.
В ходе выступления Путин напомнил о словах митрополита Калужского и Боровского Климента, который был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Во время церемонии он сказал о том, что важно любить родину, а также важно учиться этому самому и учить других, прежде всего молодежь.
«Самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других — это личный пример. Вот такой личный пример подаете вы, за это вам огромное спасибо», — обратился Путин к награжденным.