Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян

В ходе выступления Путин напомнил о словах митрополита Калужского и Боровского Климента, который был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Во время церемонии он сказал о том, что важно любить родину, а также важно учиться этому самому и учить других, прежде всего молодежь.