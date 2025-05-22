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Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян

Путин на вручении высших госнаград поблагодарил награжденных за их личный пример.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают россиянам.

В ходе выступления Путин напомнил о словах митрополита Калужского и Боровского Климента, который был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Во время церемонии он сказал о том, что важно любить родину, а также важно учиться этому самому и учить других, прежде всего молодежь.

«Самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других — это личный пример. Вот такой личный пример подаете вы, за это вам огромное спасибо», — обратился Путин к награжденным.