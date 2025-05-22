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Гроза, град и ураган: Челябинскую область накроет шторм до конца суток

В Челябинской области 22 мая объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 77% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Челябинский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в регионе до конца суток 22 мая. Ожидаются грозы с градом, шквалистый ветер и ливни.

— В ближайший час и до конца суток 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам — обходить шаткие конструкции и ЛЭП. Жителям частного сектора советуют убрать с дворов предметы, которые может унести ветер, и проверить водосточные системы.

Температура днем в Челябинске не превысит +19°C, но из-за ветра будет ощущаться холоднее. После шторма, 23—24 мая, сохранится прохладная погода (+16…+20°C) с кратковременными дождями.