Гроза, град и ураган: Челябинскую область накроет шторм до конца суток

Челябинский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в регионе до конца суток 22 мая. Ожидаются грозы с градом, шквалистый ветер и ливни.
— В ближайший час и до конца суток 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам — обходить шаткие конструкции и ЛЭП. Жителям частного сектора советуют убрать с дворов предметы, которые может унести ветер, и проверить водосточные системы.
Температура днем в Челябинске не превысит +19°C, но из-за ветра будет ощущаться холоднее. После шторма,