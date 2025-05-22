Под Новосибирском запустили бустерный синхротрон комплекса СКИФ

В наукограде Кольцово Новосибирской области 22 мая начал работу бустерный синхротрон, ключевой элемент второй ступени ускорительного комплекса «СКИФ».
Сразу после запуска синхротрона были начаты первые эксперименты с электронным пучком. Исследователи успешно наблюдали, как частицы совершили два полных оборота. Испуская синхротронное излучение при прохождении через поворотные магниты, эти частицы позволили специалистам точно определить параметры пучка, включая его форму, размер и интенсивность.
«СКИФ» обещает стать незаменимым ресурсом для ученых и представителей бизнеса, предоставляя уникальные возможности для проведения исследований и разработок в области материалов нового поколения. Анализ устройства различных видов материи, который станет возможным благодаря этой установке, откроет путь к созданию улучшенных материалов — от новых композитов до сверхдолговечных аккумуляторов.