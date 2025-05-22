Под Новосибирском запустили бустерный синхротрон комплекса СКИФ

Сразу после запуска синхротрона были начаты первые эксперименты с электронным пучком. Исследователи успешно наблюдали, как частицы совершили два полных оборота. Испуская синхротронное излучение при прохождении через поворотные магниты, эти частицы позволили специалистам точно определить параметры пучка, включая его форму, размер и интенсивность.