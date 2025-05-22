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Миграционный центр в Екатеринбурге закроется в конце мая

Миграционный центр работает до конца мая.

В Екатеринбурге миграционный центр на улице Сулимова работает до конца мая. После этого учреждение переедет в новое здание, заявил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Ранее на толпы мигрантов на Сулимова регулярно жаловались местные жители.

«Центр переедет в новое здание на Кислородной, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — заявил Горелых.

Отметим, иностранные граждане спешат пройти дактилоскопию для получения разрешения на пребывание и работу в России, из-за чего у центра регулярно образуются огромные очереди задолго до его открытия. Доходило даже до того, что иностранцы продавали места в очереди. Иногда правоохранителям приходится выставлять оцепление.