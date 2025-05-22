Миграционный центр в Екатеринбурге закроется в конце мая

Отметим, иностранные граждане спешат пройти дактилоскопию для получения разрешения на пребывание и работу в России, из-за чего у центра регулярно образуются огромные очереди задолго до его открытия. Доходило даже до того, что иностранцы продавали места в очереди. Иногда правоохранителям приходится выставлять оцепление.