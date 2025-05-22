Списать пени за долги по коммуналке смогут жители Нижнего Новгорода

«Долги — это всегда неприятно. Но особенно тяжелыми последствиями обладают именно жилищно-коммунальные долги, поскольку в результате граждане рискуют остаться без света, горячего водоснабжения, столкнуться с арестом имущества или даже ограничениями на выезд за пределы страны, — объясняет заместитель директора по информационно-расчетному обслуживанию федерального проекта “Мой Дом” Ирина Рубченкова. — Мы хотим предотвратить такие проблемы наших горожан и сделать жизнь проще и удобнее».