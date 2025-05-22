Списать пени за долги по коммуналке смогут жители Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 1 июня стартует акция «Долги погаси — пени спиши»: жителям многоквартирных домов предлагают избавиться от накопившихся задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг и сэкономить средства. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциация пяти домоуправляющих компаний города.
Участникам акции полностью спишут начисленные пени за просрочку платежей при выполнении нескольких простых условий. Во-первых, в период с 1 июня по 31 августа 2025 года нужно погасить сумму основного долга за ЖКУ или заключить соглашение о рассрочке. Во-вторых, своевременно ежемесячно оплачивать коммунальные платежи, а при рассрочке — выполнять условия соглашения. В-третьих, нужно подключить услугу «Электронная квитанция» или установить мобильное приложение «Мой дом 24». Все это поможет освободиться от бремени штрафов.
По словам экспертов, регулярное игнорирование коммунальных платежей может привести к серьезным последствиям.
«Долги — это всегда неприятно. Но особенно тяжелыми последствиями обладают именно жилищно-коммунальные долги, поскольку в результате граждане рискуют остаться без света, горячего водоснабжения, столкнуться с арестом имущества или даже ограничениями на выезд за пределы страны, — объясняет заместитель директора по информационно-расчетному обслуживанию федерального проекта “Мой Дом” Ирина Рубченкова. — Мы хотим предотвратить такие проблемы наших горожан и сделать жизнь проще и удобнее».
Подробнее ознакомьтесь с правилами участия на официальных сайтах домоуправляющих компаний.