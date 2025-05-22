Путин присвоил звание «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 30 инженерно-саперному полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 30 гвардейский инженерно-саперный полк», — говорится в документе.