Потолок обрушился в актовом зале школы № 8 в Красном Сулине

В Красном Сулине произошло обрушение потолка в актовом зале школы № 8. Эту информацию сегодня, 22 мая, подтвердили в районной администрации.
— Повреждены две секции потолка, это случилось из-за протечки кровли в период ливней. Ремонт кровли был выполнен в 2022 году, а в этом году во время обследования не зафиксировали каких-либо повреждений, — отметили власти.
В администрации Красносулинского района уже подготовили проект капремонта образовательного учреждения, сейчас ищут источник финансирования работ.
Добавим, в школе № 8 в настоящее время также обучаются ребята из школы № 2, временно закрытой на ремонт. После происшествия в актовом зале Последний звонок для учеников начальных классов школы № 2 перенесли в рекреацию на третий этаж. Новое пространство подходит для проведения линейки с небольшим количеством людей.
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