Потолок обрушился в актовом зале школы № 8 в Красном Сулине

Добавим, в школе № 8 в настоящее время также обучаются ребята из школы № 2, временно закрытой на ремонт. После происшествия в актовом зале Последний звонок для учеников начальных классов школы № 2 перенесли в рекреацию на третий этаж. Новое пространство подходит для проведения линейки с небольшим количеством людей.