Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура потребовала отремонтировать стелу «Екатеринбург»

Мэрия Екатеринбурга настояла на ремонте стелы на Московском тракте.

Источник: соцсети

Власти уральской столицы планируют отремонтировать стелу «Екатеринбург», которая находится на Московском тракте. Народный избранник Андрей Альшевских отмечал, что стела требует обновления еще в апреле. Распоряжение о том, чтобы привести ее в должный вид выдала прокуратура. Об этом информирует депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем tg-канале.

— Немыслимо, когда любой памятный знак разрушается на глазах! А тут речь идет, образно говоря, про лицо города. Вопиющий случай! — пишет Андрей Альшевских.

Прокуратура в своем ответе указала на то, что у стелы разрушены ступени. Также угол ее наклона не соответствует ГОСТу. У нее не предусмотрена смотровая площадка. К тому же, буквы на стеле уже заметно испортила коррозия.