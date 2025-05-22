Генетик Куцев: геномное исследование не дает поставить точный диагноз в 45% случаев

Куцев подчеркнул, что в России существует два федеральных центра, которые прицельно занимаются диагностикой наследственных заболеваний — Медико-генетический научный центр в Москве и Томский национальный исследовательский медицинский центр, в который входит институт медицинской генетики. В будущем планируется объединить усилия двух центров, так как до 90% случаев наследственной патологии находят подтверждение именно в этих двух учреждениях. Будет создан информационный ресурс, на котором разместят данные о содержащихся в биобанках материалах: результаты молекулярно-генетических исследований и поставленный диагноз, эти образцы могут использоваться для создания тест-системы.