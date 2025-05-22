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Генетик Куцев: геномное исследование не дает поставить точный диагноз в 45% случаев

Как отметил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, ученые могут выявить, что изменения в исследуемом геноме являются вариантом неясного клинического значения, при этом если в биобанке уже имеется клеточная культура, полученная от пациента.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почти в половине случаев полногеномное исследование на наследственные заболевания не позволяет специалистам поставить точный диагноз, для решения этой проблемы можно применять подходы с использованием данных биобанков, где собраны образцы от пациентов с подозрениями на такие заболевания. Об этом сообщил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

«Геномные, даже полногеномные, исследования не позволяют нам поставить диагноз где-то примерно в 45% случаев, когда мы уверены в том, что это пациент с наследственным заболеванием», — сказал он на пресс-конференции ТАСС «Научный совет РАН о перспективах развития биобанкинга в России».

По его словам, ученые могут выявить, что изменения в исследуемом геноме являются вариантом неясного клинического значения, при этом если в биобанке уже имеется клеточная культура, полученная от пациента с таким вариантом, тогда возможно применить экспериментальные подходы, например, получить РНК из клеточной культуры, провести РНК-анализ и посмотреть, есть ли изменения в структуре белка.

Куцев подчеркнул, что в России существует два федеральных центра, которые прицельно занимаются диагностикой наследственных заболеваний — Медико-генетический научный центр в Москве и Томский национальный исследовательский медицинский центр, в который входит институт медицинской генетики. В будущем планируется объединить усилия двух центров, так как до 90% случаев наследственной патологии находят подтверждение именно в этих двух учреждениях. Будет создан информационный ресурс, на котором разместят данные о содержащихся в биобанках материалах: результаты молекулярно-генетических исследований и поставленный диагноз, эти образцы могут использоваться для создания тест-системы.

По его словам, в обоих учреждениях суммарно содержится около 250 тысяч образцов, в основном крови — ДНК, при этом большую важность для ученых имеют клеточные культуры от пациентов с подозрением на наследственные заболевания. Кроме того, Россия опережает европейские биобанки по разнообразию генетической патологии — в РФ собраны от пациентов почти 500 диагнозов наследственных заболеваний, в том числе ультраредкие.