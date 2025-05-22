Сверхзвуковой «удар» в окно переосмыслили

Звуковые удары выступают одним из основных барьеров в развитии сверхзвуковой гражданской авиации: у поверхности земли такие ударные волны воспринимаются как громкие и резкие хлопки. Проектирование гражданской авиации в связи с этим ведется таким образом, чтобы снизить интенсивность ударных волн, но полностью избавиться от них при высокой скорости полета невозможно. В связи с этим важно полностью понимать механизмы проникновения звукового удара в помещения для совершенствования их защиты.