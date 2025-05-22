На новом участке М-12 достроят мост через реку Малую Сарану

Его протяженность составляет 310 м, он состоит из четырех пролетов и опирается на пять опор высотой 21 м. При строительстве саранского моста использовались российские материалы и технологии, отметили в ГК «Автодор». Работы на мосту велись в две смены, в пиковые периоды было задействовано до 200 человек.