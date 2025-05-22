Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На новом участке М-12 достроят мост через реку Малую Сарану

Строители заканчивают работы на самом большом искусственном сооружении новой автомагистрали М-12 «Восток». Это мост через реку Малая Сарана в Пермском крае.

Его протяженность составляет 310 м, он состоит из четырех пролетов и опирается на пять опор высотой 21 м. При строительстве саранского моста использовались российские материалы и технологии, отметили в ГК «Автодор». Работы на мосту велись в две смены, в пиковые периоды было задействовано до 200 человек.

Всего на втором этапе дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае находится 30 искусственных сооружений: 7 мостов, 10 экодуков тоннельного типа и 13 путепроводов.

О ходе строительства моста через Большую Сарану в Свердловской области сообщалось ранее.

Дорога Дюртюли — Ачит стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. По Башкирии проходит самый протяжённый участок — 140 км из 275 км.