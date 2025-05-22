На новом участке М-12 достроят мост через реку Малую Сарану

Его протяженность составляет 310 м, он состоит из четырех пролетов и опирается на пять опор высотой 21 м. При строительстве саранского моста использовались российские материалы и технологии, отметили в ГК «Автодор». Работы на мосту велись в две смены, в пиковые периоды было задействовано до 200 человек.
Всего на втором этапе дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае находится 30 искусственных сооружений: 7 мостов, 10 экодуков тоннельного типа и 13 путепроводов.
О ходе строительства моста через Большую Сарану в Свердловской области сообщалось ранее.
Дорога Дюртюли — Ачит стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. По Башкирии проходит самый протяжённый участок — 140 км из 275 км.