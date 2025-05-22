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В Перми автобус маршрута № 51 запустят в объезд по улице Сибирской

Изменение в схеме движения введут из-за перекрытия Комсомольского проспекта.

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении схемы движения автобусов маршрута № 51 «М/р Владимирский — ул. Советская — станция Пермь I». Автобусы перенаправят с Комсомольского проспекта на ул. Сибирскую.

Автобусы направят в объезд 22 мая после 22:00 в связи с перекрытием участка Комсомольского пр. Они проследуют в направлении остановки «Станция Пермь I» по улицам Луначарского и Сибирской, далее — без изменения остановок.

С 23 мая автобусы будут следовать по привычному маршруту.