В Перми автобус маршрута № 51 запустят в объезд по улице Сибирской

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении схемы движения автобусов маршрута № 51 «М/р Владимирский — ул. Советская — станция Пермь I». Автобусы перенаправят с Комсомольского проспекта на ул. Сибирскую.
Автобусы направят в объезд 22 мая после 22:00 в связи с перекрытием участка Комсомольского пр. Они проследуют в направлении остановки «Станция Пермь I» по улицам Луначарского и Сибирской, далее — без изменения остановок.
С 23 мая автобусы будут следовать по привычному маршруту.