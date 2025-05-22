В Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере

«Мелля» — первый в России крупный объект, при строительстве которого использовалась 3D-печать, прошедшая официальную экспертизу. Технологию применили студенты Альметьевского политехнического техникума, создав прецедент для развития аддитивных технологий в строительной отрасли. Более того, центр «Мелля» попал в Книгу рекордов России как самое высокое здание, напечатанное на строительном 3D-принтере (10,1 м).