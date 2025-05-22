Синоптики обещают белорусам сильные дожди в конце мая

Ближайшие дни будут дождливыми, с грозами и сильным порывистым ветром, сообщили БелТА в Белгидромете.
Комфортную погоду в ближайшие сутки испортят смещающиеся с юга активные атмосферные фронты.
«В ночь на пятницу они затянут своей облачностью преимущественно западную часть страны. В дальнейшем их влияние распространится на большую часть территории страны и сохранится до воскресенья», — рассказали синоптики.
Дискомфорта добавят грозы, дожди различной интенсивности и сильный порывистый ветер.
В пятницу, 23 мая, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, а во многих районах пройдут сильные дожди с грозами. Ветер усилится до 15−20 м/с. Температура днем составит от плюс 12 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку.
К неприятной погоде белорусам нужно быть готовым и в выходные. 24−25 мая ожидаются дожди, грозы, сильный ветер. В субботу, 24 мая, днем прогнозируют от плюс 9 по северо-западу до плюс 26 градусов тепла по юго-востоку.
В воскресенье, 25 мая, ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной части страны прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер при грозах усилится до 15−20 м/с. Днем будет 12−18 градусов тепла, по востоку — плюс 19−26.
В начале следующей недели не менее активные атмосферные фронты с Восточных Карпат принесут такую же непогоду с дождями, грозами и порывистым ветром. В понедельник, 26 мая, днем будет 13−20 градусов тепла, по востоку — до плюс 26.
Погодные условия улучшатся во вторник 27 мая. Дожди будут кратковременными. Днем ждут 19−26 градусов выше нуля, местами — плюс 15−18.
В среду, 28 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем ожидается от плюс 19 до 26 градусов тепла.
Ранее мы писали, что Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
Минтруда сказало, можно ли оформить отпуск с выходного дня в Беларуси.
Также рассказали, что белорусы оформляют почти половину банковских вкладов онлайн.
Еще Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси: «Переход в 11 класс — по результатам сборов».