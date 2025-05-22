Синоптики обещают белорусам сильные дожди в конце мая

В пятницу, 23 мая, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, а во многих районах пройдут сильные дожди с грозами. Ветер усилится до 15−20 м/с. Температура днем составит от плюс 12 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку.