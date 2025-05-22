На Самарскую область обрушатся мощные магнитные бури 28 и 29 мая 2025 года

Синоптики отметили, что 28 мая уровень бури достигнет 5-и баллов. А 29 числа перейдет эту отметку и остановится на 6-и баллах.
Метеозависимые горожане могут почувствовать недомогаение, головные боли и скачки давления.
Магнитные бури влияют не только на самочувствие человека. Из-за геомагнитных возмущений возникают полярные сияния. Также, при самых сильных скачках могут появляться радиопомехи.
Бури возникают из-за солнечного ветра. Он состоит из заряженных частиц, которые исходят из главной нашей звезды.
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