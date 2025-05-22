Екатерина Мизулина приехала на встречу с молодежью Краснодара несмотря на угрозы терактов

По словам Мизулиной, угроза безопасности не стала поводом для отмены встречи. В приветственном слове она подчеркнула, что подобные действия играли бы на руку украинским провокаторам. «Если мы будем идти у них на поводу, отменять мероприятия, бояться куда-либо выходить, то мы с вами будем действовать по их плану», — отметила Екатерина Мизулина.