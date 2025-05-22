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Екатерина Мизулина приехала на встречу с молодежью Краснодара несмотря на угрозы терактов

В Краснодаре состоялась встреча с молодежью при участии главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на сообщения о возможных диверсиях и терактах, мероприятие прошло в очном формате.

По словам Мизулиной, угроза безопасности не стала поводом для отмены встречи. В приветственном слове она подчеркнула, что подобные действия играли бы на руку украинским провокаторам. «Если мы будем идти у них на поводу, отменять мероприятия, бояться куда-либо выходить, то мы с вами будем действовать по их плану», — отметила Екатерина Мизулина.

Также глава Лиги безопасного интернета заверила, что безопасность участников находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. «Надеюсь, у нас с вами получится спокойная, добрая и продуктивная встреча», — сказала Мизулина.