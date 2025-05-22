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Главный воронежский синоптик высказался о слухах об аномально жарком лете

Александр Сушков призывает подождать официального прогноза.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 77% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков призвал не верить слухам об аномально жарком лете, которое якобы ожидают синоптики в нашем регионе.

— Спрашивал у людей, которые ведут такие разговоры, откуда у вас такие сведения. Источников не называют, — недоумевает Александр Сушков. — Что касается официального прогноза, то его дают не ранее конца весны. То есть, «торопыгам» придется подождать до конца мая.

Напомним, синоптики дали прогноз, что прохладные дни мая уже завершились, а в ближайшие в выходные и в Воронеже, и в районах области будет уже по-летнему жарко. Антициклон, принесший такую погоду, скорее всего, простоит в нашем регионе не только конец весны, но и первую неделю июня.