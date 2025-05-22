Главный воронежский синоптик высказался о слухах об аномально жарком лете

Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков призвал не верить слухам об аномально жарком лете, которое якобы ожидают синоптики в нашем регионе.
— Спрашивал у людей, которые ведут такие разговоры, откуда у вас такие сведения. Источников не называют, — недоумевает Александр Сушков. — Что касается официального прогноза, то его дают не ранее конца весны. То есть, «торопыгам» придется подождать до конца мая.
Напомним, синоптики дали прогноз, что прохладные дни мая уже завершились, а в ближайшие в выходные и в Воронеже, и в районах области будет уже по-летнему жарко. Антициклон, принесший такую погоду, скорее всего, простоит в нашем регионе не только конец весны, но и первую неделю июня.