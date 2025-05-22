Хуснуллин: в Евпатории завершается строительство пансионата

Ранее на территории центра возвели здание консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек. Кроме того, строители отреставрировали административный корпус, являющийся объектом культурного наследия. Сейчас специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Реабилитационный центр строят на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».