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Хуснуллин: в Евпатории завершается строительство пансионата

Работы ведутся на территории будущего реабилитационного центра.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории завершается строительство здания пансионата реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В Евпатории строят шестиэтажный пансионат. Площадь этого здания составляет около 100 тысяч квадратных метров. Строители завершают монолитные работы на шестом этаже. Там смогут проживать 150 детей. Юные пациенты будут проходить лечение в дневном стационаре.

«Параллельно на уже готовых этажах здания строители ведут устройство наружных стен», — рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Ранее на территории центра возвели здание консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек. Кроме того, строители отреставрировали административный корпус, являющийся объектом культурного наследия. Сейчас специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Реабилитационный центр строят на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».

«Он предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями», — пояснил замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.