Хуснуллин: в Евпатории завершается строительство пансионата

В Евпатории завершается строительство здания пансионата реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
В Евпатории строят шестиэтажный пансионат. Площадь этого здания составляет около 100 тысяч квадратных метров. Строители завершают монолитные работы на шестом этаже. Там смогут проживать 150 детей. Юные пациенты будут проходить лечение в дневном стационаре.
«Параллельно на уже готовых этажах здания строители ведут устройство наружных стен», — рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Ранее на территории центра возвели здание консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек. Кроме того, строители отреставрировали административный корпус, являющийся объектом культурного наследия. Сейчас специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Реабилитационный центр строят на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».
«Он предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями», — пояснил замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.