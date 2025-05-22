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Площадь Лядова полностью открыта после замены трамвайных путей

Реконструкция трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода завершилась раньше срока, сообщает ООО «Экологические проекты».

Источник: ООО "Экологические проекты"

В связи с окончанием работ сняты все ограничения для транспорта на этом участке. Подрядчик досрочно выполнил весь комплекс работ по переустройству трамвайного полотна и укладке нового дорожного покрытия. Работы проводились на двух участках площади и велись в два этапа с частичным ограничением движения.

Реконструкция стартовала 30 марта и должна была завершиться 30 июня. Однако сквозной проезд через площадь Лядова вновь полностью открыт для автомобилистов с 22 мая.

В настоящее время продолжается обновление трамвайных путей на улицах Красносельской, Малой Ямской, а также на перекрестке улиц Кулибина и Белинского. Завершить эти работы планируется до 15 июля. Также вчера досрочно завершилась замена трамвайных путей на улице Добролюбова.