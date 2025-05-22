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Росавиация разрешила перелеты из Казани в Абхазию

Авиакомпании Nordwind Airlines разрешили прямые рейсы из Казани в абхазскую столицу Сухум. Приказ Росавиации опубликован на сайте ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Рейсы в Сухум будут выполнять пять раз в неделю. Когда именно их планируется запустить, в документе не уточнили.

Ранее сообщалось, что с18 апреля возобновились прямые рейсы из Казани в Белград.