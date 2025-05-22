Росавиация разрешила перелеты из Казани в Абхазию

Рейсы в Сухум будут выполнять пять раз в неделю. Когда именно их планируется запустить, в документе не уточнили.
Ранее сообщалось, что с18 апреля возобновились прямые рейсы из Казани в Белград.
Авиакомпании Nordwind Airlines разрешили прямые рейсы из Казани в абхазскую столицу Сухум. Приказ Росавиации опубликован на сайте ведомства.
Рейсы в Сухум будут выполнять пять раз в неделю. Когда именно их планируется запустить, в документе не уточнили.
Ранее сообщалось, что с18 апреля возобновились прямые рейсы из Казани в Белград.