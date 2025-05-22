Тишковец назвал чушью сообщения о невероятно жарком лете в России

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается всего на один-два градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10−20 процентов. Лето в средней полосе России будет хорошим», — написал он.