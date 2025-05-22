Тишковец назвал чушью сообщения о невероятно жарком лете в России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале назвал «горячим бредом» прогнозы о предстоящем невероятно жарком лете.
«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается всего на один-два градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10−20 процентов. Лето в средней полосе России будет хорошим», — написал он.
Аномально жаркое лето спрогнозировал сервис «Яндекс. Погода»: он обещает, что по всей России летние месяцы окажутся заметно жарче обычного, в среднем на два-три градуса. Это коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников. В некоторых регионах возможны засухи.
В Москве, как сообщают синоптики, метеорологическое лето (когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов) начнется 23 мая. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26.