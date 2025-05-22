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Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижний Новгород в конце мая

Его доставят в столицу Приволжья 28 мая.

Ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского, доставят в кафедральный собор Александра Невского в Нижнем Новгороде в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Торжественная встреча ковчега пройдет 28 мая в 9 часов утра на перекрестке улиц Стрелка и Самаркандской. Затем святыню доставят в собор, где состоится Божественная литургия.

Мощи пробудут в Нижнем Новгороде 28 и 29 мая. Кроме того, 29 мая в Нижегородской академической филармонии им. Ростроповича пройдет концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Тихона.

Ранее мы писали, что при ремонте нижегородского монастыря нашли мощи святых и уникальную икону.