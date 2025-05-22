Власти о проблемах с горячей водой в Московском районе: такого ещё не встречали

Согласен с мнением Коваленко и председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. «Первое: “Теплосеть” уже обратилась, — рассказал он. — Мы обратились к Черномазу (министр строительства и ЖКХ Калининградской области — прим. “Нового Калининграда”) с просьбой собрать совещание, потому что эту проблему решать надо. Дальше будет только хуже. Есть предположение: возможно, что-то в эту воду для обеззараживания стали добавлять, что при нагревании приносит такой эффект. Потому что такого мы раньше просто не встречали. Это не просто какая-то накипь, это непонятная субстанция».