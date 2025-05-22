В Калининград привезли первые шедевры для филиала Третьяковской галереи

В калининградский филиал Третьяковки, расположенный на Октябрьском острове, привезли первые шедевры в рамках масштабного выставочного проекта «Пять веков русского искусства», который расскажет об эпохах отечественной культуры. Произведения искусства транспортировали в специальных боксах.
Как рассказали в пресс-службе филиала Третьяковки, в Калининград уже доставили икону «Чудо Георгия о змие», написанную на рубеже
Всего же на выставке представят около 300 произведений из собрания Третьяковской галереи, охватывающих период с XV века до наших дней.
В числе знаковых имен — Василий Тропинин, Иван Айвазовский, Илья Репин, Валентин Серов, Василий Суриков, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Вера Мухина и другие.
Выставка планируется к открытию в этом году.