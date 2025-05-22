Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининград привезли первые шедевры для филиала Третьяковской галереи

Готовится выставка «Пять веков русского искусства».

Источник: Роман Козырев, филиал Третьяковки в Калининграде

В калининградский филиал Третьяковки, расположенный на Октябрьском острове, привезли первые шедевры в рамках масштабного выставочного проекта «Пять веков русского искусства», который расскажет об эпохах отечественной культуры. Произведения искусства транспортировали в специальных боксах.

Как рассказали в пресс-службе филиала Третьяковки, в Калининград уже доставили икону «Чудо Георгия о змие», написанную на рубеже XV—XVI вв.еков; картину Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы» (1872), одно из наиболее известных жанровых произведений мастера; масштабное полотно «Буря» Ивана Айвазовского (1857); картину Дмитрия Жилинского «Семья у моря» (1964); хитовое произведение Эрика Булатова «Тучи растут» (2007).

Всего же на выставке представят около 300 произведений из собрания Третьяковской галереи, охватывающих период с XV века до наших дней.

В числе знаковых имен — Василий Тропинин, Иван Айвазовский, Илья Репин, Валентин Серов, Василий Суриков, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Вера Мухина и другие.

Выставка планируется к открытию в этом году.