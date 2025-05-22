В Калининград привезли первые шедевры для филиала Третьяковской галереи

Как рассказали в пресс-службе филиала Третьяковки, в Калининград уже доставили икону «Чудо Георгия о змие», написанную на рубеже XV—XVI вв. еков; картину Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы» (1872), одно из наиболее известных жанровых произведений мастера; масштабное полотно «Буря» Ивана Айвазовского (1857); картину Дмитрия Жилинского «Семья у моря» (1964); хитовое произведение Эрика Булатова «Тучи растут» (2007).