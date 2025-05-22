Радий Хабиров показал эскизы мавзолея Хусейн-бека

— Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок, — написал Радий Хабиров. — Делаем первые шаги — приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории.
Подписчикам он показал иллюстрации с эскизами историко-мемориального комплекса после благоустройства.
— Самое главное — нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий, — отметил он.