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Радий Хабиров показал эскизы мавзолея Хусейн-бека

Глава Башкортостана рассказал в соцсетях о планах по преображению мавзолея Хусейн-бека в Чишминском районе. Он является важнейшей частью Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Источник: t.me/radiyhabirov

— Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок, — написал Радий Хабиров. — Делаем первые шаги — приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории.

Подписчикам он показал иллюстрации с эскизами историко-мемориального комплекса после благоустройства.

— Самое главное — нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий, — отметил он.